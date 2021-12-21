تشييع السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (فيديو + صور)

شيع السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو، الذي أعلنت الخارجية الإيرانية وفاته بعد إصابته بكورونا.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مراسم تشييع إن السعودية تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو وماطلت بهذا الشأن.

وأضاف الوزير: "حاولنا نقل الشهيد إيرلو إلى إيران بأسرع وقت لكن الطرف الذي يقصف الشعب اليمني المظلوم على مدى ست سنوات قصر بهذا الخصوص وظلمنا".

مراسم تشييع جنازة السفير الإيراني لدى #اليمن#حسن_إرلو يظهر في الفيديو ام الشهيد وعائلته

رحمة الله تغشاه ذهب الى اليمن وهي في حصار وعاش مع اليمنيين بحصارهم ومعاناتهم وقام بدعم وتطوير بعض المشاريع الصحية



ليس كبقية السفراء الذين جالسين في الرياض بعيدا عن الحرب يمارسون عملهم! pic.twitter.com/t7UqrLpCjN — ابو نوح (@abonooh020) December 21, 2021

وفي وقت سابق كشف موقع "كيهان" أن إيرلو أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا هي أخبار كاذبة.

والسبت نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده نبأ إقالة إيرلو أو إصابته في هجمات قوات التحالف بقيادة السعودية، وقال إن هذه الادعاءات افتراءات وتلفيقات إعلامية.

الصورة من "إيران بالعربي"

الصورة من "إيران بالعربي"

المصدر: RT