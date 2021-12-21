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تشييع السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (فيديو + صور)

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تشييع السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (فيديو + صور)
الصورة من "إيران بالعربي"
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شيع السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو، الذي أعلنت الخارجية الإيرانية وفاته بعد إصابته بكورونا.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مراسم تشييع إن السعودية تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو وماطلت بهذا الشأن.

وأضاف الوزير: "حاولنا نقل الشهيد إيرلو إلى إيران بأسرع وقت لكن الطرف الذي يقصف الشعب اليمني المظلوم على مدى ست سنوات قصر بهذا الخصوص وظلمنا".

وفي وقت سابق كشف موقع "كيهان" أن إيرلو أصيب بجروح في قصف للتحالف في مناطق الصراع مع الحوثيين، وإن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا هي أخبار كاذبة.

والسبت نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده نبأ إقالة إيرلو أو إصابته في هجمات قوات التحالف بقيادة السعودية، وقال إن هذه الادعاءات افتراءات وتلفيقات إعلامية.

تشييع السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (فيديو + صور)
الصورة من "إيران بالعربي"
تشييع السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (فيديو + صور)
الصورة من "إيران بالعربي"

المصدر: RT

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