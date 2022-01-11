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وسائل إعلام: أكثر من 1,3 مليون إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد

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وسائل إعلام: أكثر من 1,3 مليون إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد
Globallookpress Spc. Richard Barnes
انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة
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تم الكشف عن أكثر من 1,3 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم الاثنين وحده، حسبما أفادت قناة NBC News، اليوم الثلاثاء، بناء على إحصائها.

 

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وأشارت القناة إلى أن 1.343.167 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في البلاد يوم الاثنين، وهو عدد غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية من الإصابات بمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة نحو 61,5 مليون حالة.

وكانت جامعة جون هوبكينز الأمريكية (التي تتابع انتشار فيروس كورونا في العالم) أفادت مطلع هذا الشهر بتسجيل حوالي 1,1 مليون إصابة بـ "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم واحد.

 

المصدر: "نوفوستي"

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