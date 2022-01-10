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الكرملين: بطولات رجال الأمن المحليين ومساعدة "قوات الأمن الجماعي" سمحت بقمع الإرهابيين في كازاخستان

أخبار العالم

الكرملين: بطولات رجال الأمن المحليين ومساعدة
Sputnik Vasily Krestyaninov
عملية اعتقال في كازاخستان
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اعتبر الكرملين، اليوم الاثنين، أن الفضل في قمع الإرهابيين في كازاخستان يعود إلى قوات الأمن المحلية الكازاخية، المدعومة من قبل القوات التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "بالطبع هو الأداء لقوات الأمن الكازاخية. ولم يخل الأمر من التضحيات البطولية. وكانت هناك أيضا مساعدة قدمتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلبية لطلب من رئيس الدولة الكازاخية".

وأشار بيسكوف بهذا الخصوص إلى أن هذه المنظمة أظهرت فعاليتها و"ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التنسيق ضمن إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي بين جميع الهياكل العسكرية، والمضي قدما في عملية تطوير مؤسسات عسكرية عامة وإجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة".

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المصدر: "نوفوستي"

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