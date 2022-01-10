عبد اللهيان من مسقط: إيران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية
Sputnik Sputnik
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية.
ولدى وصوله العاصمة العمانية مسقط، قال عبد اللهيان: "نأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتنا معها، كما حصل مع جيراننا في الشمال".
وأضاف: "نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمنستان وأوزبكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار".
المصدر: RT
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