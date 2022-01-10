 
مباشر

عبد اللهيان من مسقط: إيران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية

أخبار العالم

عبد اللهيان من مسقط: إيران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية
Sputnik Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4xm

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان

ولدى وصوله العاصمة العمانية مسقط، قال عبد اللهيان: "نأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتنا معها، كما حصل مع جيراننا في الشمال".

وأضاف: "نعمل على تفعيل الطريق التجاري بين تركمنستان وأوزبكستان وإيران وسلطنة عمان، ونركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا