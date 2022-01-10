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وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان

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وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان
AP Misha Japaridze
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
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غادر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد دبلوماسي، للقاء المسؤولين هناك.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" بأن محور محادثات وزير الخارجية في زيارته لمسقط يتركز على مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

هذا ويرافق عبد اللهيان في هذه الزيارة وفد سياسي من الخارجية الإيرانية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "زيارة وزير الخارجية إلى مسقط تأتي بدعوة من نظيره العماني، وسوف يزور عبد اللهيان بلدا آخر بعد انتهاء زيارته للسلطنة".

المصدر: "إيرنا"+ RT

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