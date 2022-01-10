واشنطن تهنئ رئاسة البرلمان العراقي الجديد و"تأمل" الإسراع بتشكيل الحكومة

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب العراقي الجديد التي انتُخبت أمس، وعبرت عن "أملها" في الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وذكرت واشنطن في بيان صحفي: "نرحب بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية".

وأضافت: "نتقدم بأحر التهاني لرئيس مجلس النواب المعاد انتخابه، محمد الحلبوسي، وكذلك النائب الأول لرئيس المجلس، حاكم الزاملي، والنائب الثاني، شاخوان عبد الله".

وتابعت: "وبالنظر إلى الدور المهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة، ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المهم والمتمثل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات الملحة التي تواجه العراق والمنطقة حاليا".

وعبرت واشنطن في بيانها، عن "أملها في أن تعكس الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي، وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".

المصدر: RT