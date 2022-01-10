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وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ

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وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
AFP
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توفيت، اليوم الاثنين، السيدة أورا هرتسوغ، أرملة الرئيس السادس لدولة اسرائيل، حاييم هرتسوغ، ووالدة الرئيس الحالي يتسحاق هرتسوغ.

ونعى مقر رؤساء إسرائيل، والدة الرئيس يتسحاق هرتسوغ، التي توفيت عن عمر يناهز سبعة وتسعين عاما.

وكانت السيدة أورا ناشطة اجتماعية ومؤسِّسة مجلس إسرائيل الجميلة.

وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
المصدر: مكان

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن "موعد مراسم الجنازة سيعلن لاحقا، حيث ستوارى الثرى الى جانب ضريح زوجها في مقبرة عظماء الأمة على جبل هرتسل في العاصمة أورشليم القدس"، حسب ما أعلنته الهيئة.

المصدر: "مكان"

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