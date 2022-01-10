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فيديو يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ طيار سقط على سكة حديد بينما كان القطار يمر خلالها!

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فيديو يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ طيار سقط على سكة حديد بينما كان القطار يمر خلالها!
Mike Meadows
بقايا الطائرة
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تمكن ضابطان أمريكيان من سحب طيار ينزف دما من طائرة صغيرة سقطت فوق مجموعة من مسارات القطارات بالقرب من مطار وايتمان في باكويما أمس الأحد قبل لحظات من اندفاع قطار نحوها واصطدامه بها.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إن الطائرة الصغيرة تحطمت بالقرب من تقاطع شارع أوزبورن وطريق سان فرناندو في الساعة 2:09 مساء. وكانت الطائرة المتضررة جزئيا تجثو في مسار قاطرة ميترولينك، التي اصطدمت بأقصى سرعة بمؤخرة الطائرة.

وبحسب شهود عيان، كانت الطائرة تتجه جنوبا وتقترب من مدرج المطار قبل سقوطها على مسار السكة الحديدية. 

وتظهر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضابطين يرفعان الطيار، الذي كان ينزف دما، من قمرة القيادة. ثم يصرخان: "هيا اذهب! اذهب! اذهب!" أثناء سحبه بعيدا عن الحطام، قبل ثوان من وارتطام قاطرة القطار بذيل الطائرة.

المصدر: Daily News

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