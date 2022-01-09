ريابكوف: الاجتماع التمهيدي مع الولايات المتحدة كان مذهلا

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاجتماع التمهيدي للمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة التي تنطلق غدا في جنيف بـ"المذهل والصعب والعملي".

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وقال ريابكوف في تصريح صحفي أدلى به عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين مساء اليوم الأحد على شكل غداء عمل: "كان مذهلا. المحادثة كانت صعبة، لا يمكن أن تكون سهلة. وجرت بشكل عملي عموما. أعتقد أننا لن نهدر الوقت غدا... لا أفقد أبدا التفاؤل وأنطلق دائما منه".

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات وراء الأبواب المغلقة بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.

المصدر: وكالات