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بلينكن: يمكننا تحقيق تقدم في حل قضايا أمنية تهم الولايات المتحدة وروسيا

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بلينكن: يمكننا تحقيق تقدم في حل قضايا أمنية تهم الولايات المتحدة وروسيا
AP Andrew Harnik
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما تحقيق تقدم بشأن قضايا أمنية تهم كلا الطرفين.

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وقال بلينكن، خلال حديث مع قناة "CNN" نشر اليوم الأحد: "نعتقد أنه يمكننا تحقيق تقدم في حل مباعث قلق لكلا الطرفين، الأمر الذي سيخفض حدة التوتر وسيسهم في تحسين الظروف الأمنية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أي تقدم ننوي تحقيقه ممكن على أساس متبادل. في حال اتخاذ الولايات المتحدة وأوروبا خطوات باتجاه الاستجابة لمباعث قلق روسيا، فسيكون على روسيا القيام بنفس الشيء".

وأشار بلينكن مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع تحقيق أي انفراجة في الأسبوع المقبل خلال المفاوضات الأمنية مع روسيا.

وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.

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ويوم الأحد قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغى ريابكوف، إن توقعات بلاده بشأن المفاوضات الروسية الأمريكية بجنيف واقعية، مشيرا إلى أن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.

المصدر: وكالات

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