واشنطن: إيران ستواجه تبعات خطيرة حال مهاجمتها أيا من مواطنينا

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إيران من أنها ستواجه "تبعات خطيرة" في حال مهاجمتها "أي مواطن للولايات المتحدة".

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وقال ساليفان، في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الأحد: "أعلنت إيران أمس نيتها فرض عقوبات على 52 أمريكيا. يقومون بذلك في الوقت الذي يواصل فيه المسلحون العملاء لإيران مهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بينما يهدد مسؤولون إيرانيون بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة وفي أمكان أخرى حول العالم".

وتابع: "لا ترتكبوا خطأ: الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها وستدافع عنهم، بينهم هؤلاء الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن ومن خدموها سابقا. كأمريكيين توجد بيننا خلافات حول السياسة. ولدينا خلافات خاصة بالسياسة تجاه إيران. لكننا موحدون في عزمنا على مواجهة كل التهديدات والاستفزازات. نحن موحدون في الدفاع عن شعبنا".

وأردف ساليفان: "سنعمل مع حلفائنا وشركائنا على ردع أي هجمات تشنها إيران والرد عليها. إن إيران ستواجه تبعات خطيرة في حال مهاجمتها أيا من مواطنينا بينهم أي من الأشخاص الـ52 الذين تم إعلان أسمائهم أمس".

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، بأن سلطات البلاد فرضت عقوبات جديدة على 51 مواطنا أمريكيا اتهمتهم بالمشاركة في العملية العسكرية لاغتيال القائد الراحل لـ"فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد يوم 3 يناير 2019.

ويأتي عدد الأشخاص المعاقبين في بيان ساليفان في تناقض مع الرقم الذي أعلنته الخارجية الإيرانية.

المصدر: RT