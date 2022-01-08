الخارجية الإيرانية: طهران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن سلطات البلاد فرضت، اليوم السبت، عقوبات جديدة على 51 مواطنا أمريكيا اتهمتهم بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة باغتيال الجنرال قاسم سليماني.

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وأضافت الوزارة أن القائمة تضم بما في ذلك رئيس لجان رؤساء الأركان، مارك ميلي، والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الإيرانية: "شارك الأشخاص المذكورون بقائمة العقوبات في اتخاذ قرارات وتخطيط وتنظيم وتمويل ودعم، وكذلك قيادة وتنفيذ العمل الإرهابي ضد سليماني".

المصدر: نوفوستي