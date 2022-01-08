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الخارجية الإيرانية: طهران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا

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الخارجية الإيرانية: طهران تفرض عقوبات على 51 أمريكيا
AP
جنازة الجنرال قاسم سليماني، إيران، 5 يناير 2020
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أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن سلطات البلاد فرضت، اليوم السبت، عقوبات جديدة على 51 مواطنا أمريكيا اتهمتهم بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة باغتيال الجنرال قاسم سليماني.

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وأضافت الوزارة أن القائمة تضم بما في ذلك رئيس لجان رؤساء الأركان، مارك ميلي، والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الإيرانية: "شارك الأشخاص المذكورون بقائمة العقوبات في اتخاذ قرارات وتخطيط وتنظيم وتمويل ودعم، وكذلك قيادة وتنفيذ العمل الإرهابي ضد سليماني".

المصدر: نوفوستي

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