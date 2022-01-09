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السلطات في كازاخستان تعلن عن سقوط أكثر من 160 قتيلا خلال أعمال الشغب الأخيرة

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السلطات في كازاخستان تعلن عن سقوط أكثر من 160 قتيلا خلال أعمال الشغب الأخيرة
Sputnik
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أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية، اليوم الأحد، أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن مصرع 164 شخصا.

ووفقا للبيانات التي نقلتها وسائل إعلام كازاخستانية عن وزارة الصحة، تم تسجيل معظم الضحايا في ألما-آتا، حيث توفي 103 أشخاص.

وفي منطقة كيزيلوردا سقط 21 قتيلا، وسقط 10 قتلى في جامبيل، و 8 في المناطق المجاورة لمدينة ألما-آتا.

وفي وقت أعلنت السطات الكازاخستانية عن مقتل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و15 سنة.

المصدر: انترفاكس

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