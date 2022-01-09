شويغو: حرب المعلومات تجري في كل الجبهات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4qz
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن حرب المعلومات تجري اليوم في كل الجبهات، مضيفا أنه ليس لروسيا الحق في أن تخسر فيها.
وقال شويغو في بث قناة "زفيزدا" الروسية: "حان الوقت عندما يجري اليوم ليس فقط نقل المعلومات بشكل أو بآخر، وهذه هي الحرب الكبيرة. حرب المعلومات التي تجري في كل الجبهات، وليس لدينا الحق في أن نخسر فيها".
وتم في القناة اليوم الأحد عرض فيلم وثائقي يحدث عن عمل دائرة المعلومات والمواصلات الجماعية لوزارة الدفاع الروسية. وتحدث شويغو في هذا الفيلم عن الظروف التي يعمل فيها حاليا موظفو هذه الدائرة.
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.