موسكو: شويغو على اتصال دائم مع وزير الدفاع الكازاخستاني

أكدت موسكو أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على اتصال عمل دائم مع نظيره الكازاخستاني، مراد بيكتانوف، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن شويغو "يحافظ على اتصال عمل دائم مع وزير دفاع كازاخستان".

وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الروسي يتواصل عبر قنوات اتصال مغلقة مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وزراء دفاع بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان، بشأن نقل وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتسييرها في كازاخستان".

وأشار البيان إلى أنه "في جميع القضايا التي تمت مناقشتها والمتعلقة بنقل قوات حفظ السلام وعملية حفظ السلام في كازاخستان، تم التوصل إلى اتفاق مع الزملاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

من جانب آخر، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن شويغو يقدم باستمرار للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تقارير حول تنفيذ المهام منذ بدء عمليات قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

المصدر: وكالات روسية