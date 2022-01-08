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الإفراج عن مراسل متعاقد مع RT في كازاخستان

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الإفراج عن مراسل متعاقد مع RT في كازاخستان
RT
المراسل المتعاقد مع قناة RT في كازاخستان، ستانيسلاف أوبيشينكو.
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قال الصحفي في RT، أنطون كراسوفسكي، إنه تم الإفراج عن المراسل المتعاقد مع القناة في كازاخستان، ستانيسلاف أوبيشينكو، الذي تم احتجازه في مدينة ألما آتا في وقت سابق من السبت.

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احتجاز متعاقد مع RT في كازاخستان

وأوضح كراسوفسكي عبر تطبيق "تيليغرام" أن أوبيشينكو اتصل قبل قليل بزوجته من فندق وصل إليه مساء السبت.

وشكر كراسوفسكي وزارة الخارجية الروسية وخاصة المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، على الإسهام في الإفراج عن أوبيشينكو.

وأوقفت جهات مجهولة، السبت، أوبيشينكو بعد وصوله إلى مدينة ألما آتا التي شهدت اضطرابات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

المصدر: RT

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