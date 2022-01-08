احتجاز متعاقد مع RT في كازاخستان

أوقفت جهات مجهولة، السبت، المراسل المتعاقد مع قناة RT في كازاخستان، ستانيسلاف أوبيشينكو، بعد وصوله إلى مدينة ألما آتا التي شهدت اضطرابات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

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ووصل فريق التصوير المتعاقد مع RT عبر قطار إلى ألما آتا اليوم لتغطية التطورات الأخيرة في المدينة، وجرى احتجاز أوبيشينكو خلال تسجيل مواد في منطقة ميدان الجمهورية التي شهدت مؤخرا احتجاجات.

وذكر الصحفي في RT، أنطون كراسوفسكي، أنه من غير الواضح حاليا من قام بتوقيف أوبيشينكو، وما إذا كان ذلك "مجرمون أو شرطيون محليون".

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات ترافقها أعمال عنف واسعة.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ السلام إلى البلاد.

المصدر: RT