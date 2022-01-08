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كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات فيينا: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأ

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كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات فيينا: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأ
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أعلن علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا بين طهران والقوى العالمية حول الاتفاق النووي الإيراني أن "العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ".

وأكد باقري كني في تصريح للصحفيين عقب اجتماع بين ممثلي مجموعة (5+1) في فيينا أن المحادثات تحرز تقدما، مشيرا إلى أن معظم الدول المشاركة في هذه المحادثات تقر بهذا التقدم المحرز.

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ولفت إلى أن الخلافات في المفاوضات حول رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران "تتقلص"، مضيفا: "بدأ العد التنازلي للتوصل إلى اتفاق نهائي".

المصدر: "إرنا"

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