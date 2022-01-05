تواصل مفاوضات فيينا النووية دون حسم الخلافات

قال كبير المفاوضين الإيرانيين باقري كني إن مفاوضات فيينا إيجابية، وتمضي قدما بشأن موضوع رفع العقوبات عن بلاده.

وأشار باقري إلى أن الجهود مستمرة للتوصل إلى نتيجة عبر المفاوضات. بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك إن المحادثات النووية مع إيران دخلت مرحلة حاسمة، مشيرة إلى أن إيران بددت الكثير من الثقة، ولا يوجد وقت طويل لإحياء الاتفاق النووي. يأتي ذلك فيما تواصل أطراف المفاوضات في فيينا مباحثاتها وسط نبرة إيجابية عن سيرها.. فيما يبقى تبديد الخلافات بشأن القضايا الجوهرية العالقة كرفع العقوبات وآليات التفتيش والرقابة على برنامج إيران النووي دون حسم حتى الآن.