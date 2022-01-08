وكالة: ألمانيا توقف توريد المنتجات الدفاعية إلى كازاخستان

أفادت وكالة "DPA" بأن السلطات الألمانية لن تصادق مؤقتا على عقود توريد المنتجات الدفاعية إلى كازاخستان.

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ونقلت الوكالة عن مصادرها في مجلس الوزراء الألماني أن حكومة البلاد اتخذت خطوات بهدف وقف توريد هذا النوع من المنتجات إلى كازاخستان، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وكانت ألمانيا صادقت في عام 2021 على 25 عقدا لتوريد المنتجات الدفاعية بقيمة 2,2 مليون يورو إلى كازاخستان.

وبلغ الحجم الإجمالي لصادرات الأسلحة الألمانية إلى دول العالم في العام الماضي 9 مليارات دولار، وأكثر من نصفها إلى مصر.

المصدر: تاس