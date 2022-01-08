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الكرملين: الرئيس الكازاخستاني يبلغ بوتين بأن الوضع في بلاده آخذ في الاستقرار

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الكرملين: الرئيس الكازاخستاني يبلغ بوتين بأن الوضع في بلاده آخذ في الاستقرار
Sputnik
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، سان بطرسبورغ، 28 ديسمبر 2021
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أفاد الكرملين بأن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن الوضع في كازاخستان آخذ في الاستقرار.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن بوتين أجرى مكالمة هاتفية طويلة مع نظيره الكازاخستاني، أبلغ الأخير خلاله بوتين بالتطورات الأخيرة في بلاده.

وشكر توكايف بوتين أيضا للدعم الذي قدمته روسيا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، داعيا إلى إجراء قمة مجلس الأمن الجماعي التابع للمنظمة عبر الفيديو في القريب العاجل. وأفاد الكرملين بأن بوتين أيد فكرة عقد القمة لبحث الإجراءات بهدف استقرار الوضع في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي  

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