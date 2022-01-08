 
مباشر

علقوا في سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في باكستان.. مصرع 16 شخصا على الأقل! (فيديو)

أخبار العالم

علقوا في سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في باكستان.. مصرع 16 شخصا على الأقل! (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4kb

قضى 16 شخصا على الأقل بعدما علقوا داخل سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية الواقعة في شمال باكستان، وفق ما أعلن وزير الداخلية شيخ راشد.

وقال وزير الداخلية في رسالة عبر الفيديو اليوم السبت، إن "بين 16 و19 شخصا على الأقل قضوا داخل سياراتهم"، مضيفا أن الجيش يحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين.

المصد: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا