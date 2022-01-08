علقوا في سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في باكستان.. مصرع 16 شخصا على الأقل! (فيديو)
قضى 16 شخصا على الأقل بعدما علقوا داخل سياراتهم خلال عاصفة ثلجية في مدينة موري الجبلية الواقعة في شمال باكستان، وفق ما أعلن وزير الداخلية شيخ راشد.
وقال وزير الداخلية في رسالة عبر الفيديو اليوم السبت، إن "بين 16 و19 شخصا على الأقل قضوا داخل سياراتهم"، مضيفا أن الجيش يحاول فتح الطرق وإنقاذ الأشخاص الذين لا يزالون عالقين.
برفباری و طوفان در پاکستان؛ جان باختن ۱۶ تا ۱۹ تن تایید شد— Aamaj News (@aamajnews24) January 8, 2022
شیخ رشید احمد وزیر امور داخله پاکستان میپذیرد که در نتیجه برفباری و طوفان در منطقه سیاحتی مری این کشور، ۱۶ تا ۱۹ تن گیرماندهها جان باختهاند. وزیر داخله پاکستان میافزاید که عملیات نجات جریان دارد.#آماج_نیوزpic.twitter.com/OeWHiOcZfT
المصد: أ ف ب
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