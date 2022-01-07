شاهد.. الشرطة التركية توقف 8 سوريين بسبب فيديو وتحضر لترحيلهم

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الشرطة اعتقلت الجمعة 8 سوريين بعد ظهورهم في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يسيرون في شارع بولاية أضنة رافعين أسلحة بيضاء.

ونقلت الوكالة وفقا لـ "معلومات واردة من ولاية أضنة" جنوب تركيا، أن فرق مديرية الأمن تحركت بعد تداول فيديو على منصات التواصل لمجموعة سوريين وهم يسيرون في شارع حاملين بأيديهم سيوفا وسكاكين وعصيا.

وأوقفت الفرق الشخص الذي نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، و7 آخرين ظهروا في الفيديو بعد تحديد هوياتهم.

وبعد اكتمال الإجراءات في مديرية الأمن، سيتم إحالة المشتبهين الـ8 إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم خارج تركيا.

وتواصل فرق الشرطة العمل لإلقاء القبض على بقية المشتبهين ممن ظهروا في مقطع الفيديو بعد التعرف على هوياتهم.

Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı.



pic.twitter.com/LG4Kn8iuSQ — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 7, 2022

Kilis’te kurdukları 30 bin kişilik telegram ordusuyla terör estiren Suriyeli çeteler,

Adana'da da bıçaklarla, silahlarla sokağa çıktı.

sosyal medyada tepki yağmasının ardından 8 şüpheli gözaltına alındı. pic.twitter.com/4VASgqeyAu — Şerafettin Turpcu (@s_turpcu) January 7, 2022

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen #Suriyeli grubun görüntüleri sosyal medyada büyüktepki çekmişti.Hareketegeçen polis ekipleri,8 kişiyikıskıvrak yakalayarak gözaltınaaldı.Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi pic.twitter.com/JxHe230pHn — ŞANLIURFA 💧 (@SANLlURFA) January 7, 2022

المصدر: "الأناضول" + "تويتر"