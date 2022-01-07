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شاهد.. الشرطة التركية توقف 8 سوريين بسبب فيديو وتحضر لترحيلهم

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شاهد.. الشرطة التركية توقف 8 سوريين بسبب فيديو وتحضر لترحيلهم
AP Burhan Ozbilici
عنصران في الشرطة التركية.
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ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الشرطة اعتقلت الجمعة 8 سوريين بعد ظهورهم في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يسيرون في شارع بولاية أضنة رافعين أسلحة بيضاء.

ونقلت الوكالة وفقا لـ "معلومات واردة من ولاية أضنة" جنوب تركيا، أن فرق مديرية الأمن تحركت بعد تداول فيديو على منصات التواصل لمجموعة سوريين وهم يسيرون في شارع حاملين بأيديهم سيوفا وسكاكين وعصيا.

وأوقفت الفرق الشخص الذي نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، و7 آخرين ظهروا في الفيديو بعد تحديد هوياتهم.

وبعد اكتمال الإجراءات في مديرية الأمن، سيتم إحالة المشتبهين الـ8 إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم خارج تركيا.

وتواصل فرق الشرطة العمل لإلقاء القبض على بقية المشتبهين ممن ظهروا في مقطع الفيديو بعد التعرف على هوياتهم.

المصدر: "الأناضول" + "تويتر"

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