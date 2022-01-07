اجتماع وزراء الناتو للتوصل إلى موقف مشترك من المفاوضات مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي

يعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعا طارئا لمناقشة المتطلبات الأمنية لروسيا في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك بشأن المفاوضات في اجتماع روسيا والناتو المقرر عقده في 12 يناير الجاري.

ووفق وكالة "تاس"، نقلا عن مصدر دبلوماسي في بروكسل، يُعقد الاجتماع في شكل مغلق عبر تقنية الفيديو، وقال المصدر "لقد بدأ اجتماع الوزراء. وسيعملون على وضع موقف مشترك في إطار بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول قضايا الأمن الأوروبي، وفي سياق الاجتماع المقبل لمجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي في 12 يناير".

وسيمثل وزارة الخارجية الروسية في الاجتماع، ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إلى أنه يريد أن يناقش في الاجتماع القضايا المتعلقة بأمن أوروبا "ولا سيما الوضع في أوكرانيا وما حولها".

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية في 10 يناير في جنيف، وسيعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل في 12 يناير، ثم ستجري محادثات بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا يوم 13 يناير.

المصدر: تاس، RT