اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول التركية الثلاثاء لبحث تطورات كازاخستان

يعقد وزراء خارجية منظمة الدول التركية في 11 يناير الجاري، اجتماعا طارئا، لبحث التطورات في كازاخستان.

وأكدت مصادر دبلوماسية للأناضول أن الاجتماع سيكون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تلكونفرنس) وتم إقراره عقب اتصال هاتفي الجمعة بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الكازاخستاني مختار تيليوبردي.

إقرأ المزيد

والاجتماع أقر بعد اتصال هاتفي بين وزيري خارجية تركيا وكازاخستان.

وبحث الوزيران في اتصالهما، التطورات الأخيرة في كازاخستان، في حين جدد تشاووش أوغلو دعم بلاده لكازاخستان.

والأحد الماضي، اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، تخللها سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في مدينة ألماتي.

وأعلنت الحكومة استقالتها الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.

المصدر: الأناضول