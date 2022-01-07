كورونا.. فرض قيود جديدة في اليابان

فرضت السلطات الصحية في اليابان قيودا صحية جديدة على بعض المناطق للحد من الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وقررت اليابان فرض قيود جديدة، بدءا من يوم الأحد القادم وتستمر حتى نهاية الشهر، في المناطق الثلاث الأكثر تضررا في الجنوب الغربي، وهي أوكيناوا، وياماغوتشي، وهيروشيما.

وتشمل الإجراءات الجديدة ساعات إغلاق مبكرة للمطاعم، وفرض حظر على تقديم المشروبات الكحولية، وقيودا على الأحداث الجماهيرية واسعة النطاق.

وارتفعت حالات الإصابة في أوكيناوا، مقر معظم القوات الأمريكية في اليابان البالغ عددها 55 ألف جندي، إلى 30 ضعفا في أسبوع.

وتم الإعلان عن ما يصل إلى 1400 حالة جديدة يوم الجمعة، ارتفاعا من 981 في اليوم السابق، وفقا لمسؤولين حكوميين في أوكيناوا.

كما أن الحالات آخذة في الارتفاع في ياماغوتشي، التي تضم قاعدة إيواكوني، وفي هيروشيما القريبة، بمعدل أسرع من بقية مناطق اليابان.

وقال الوزير المسؤول عن مكافحة فيروس كورونا، في اجتماع لجنة حكومية: "بالنظر إلى الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات، فإن النظام الطبي يواجه خطر المعاناة من عبء ثقيل في المستقبل القريب".

المصدر: AP