الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى كازاخستان

ألغت شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها المقررة إلى كازاخستان حتى تاريخ 9 يناير الجاري.

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وأفادت مصادر في الشركة، أمس الخميس، بأن الخطوط التركية ألغت رحلاتها بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها كازاخستان.

والأحد الماضي، انطلقت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز المسال، تخللتها أعمال نهب وشغب في مدينة ألما آتا وسقوط ضحايا.

وأعلنت الحكومة الكازاخية عن استقالتها، يوم الأربعاء، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، بهدف حفظ الأمن العام، وفق إعلام محلي.

المصدر: الأناضول