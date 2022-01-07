تركيا تدين قرار إسرائيل بناء 3557 وحدة سكنية في القدس

دانت وزارة الخارجية التركية مصادقة إسرائيل على 5 مخططات استيطانية جديدة، تتضمن بناء 3557 وحدة سكنية في القدس الشرقية.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة في بيان، أمس الخميس، إن "بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف أن الأنشطة الاستيطانية الجديدة، الرامية لجعل قيام دولة فلسطينية ذات أرض متكاملة جغرافيا أمرا مستحيلا ماديا، تلحق ضررا كبيرا برؤية حل الدولتين والسلام الدائم.

والأربعاء، صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية إسرائيل بالقدس، على 5 مخططات استيطانية جديدة سيتم بموجبها بناء 3557 وحدة سكنية في المدينة، بحسب القناة "السابعة" الإسرائيلية.

وبنت إسرائيل في الضفة الغربية منذ 1967 أكثر من 250 مستوطنة، يقطن فيها ما يزيد عن 500 ألف مستوطن.

المصدر: الأناضول