شاهد بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في أصفهان بسبب خلل فني

نفذت طائرة تابعة لشركة "Caspian Airlines" الإيرانية من نوع "بوينغ 737"، مساء الأربعاء، عملية هبوط اضطراري في مدينة أصفهان.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، أن الطائرة، التي كانت تنفذ رحلة بين مشهد وأصفهان، تعرضت أثناء هبوطها في مطار شهيد بهشتي لخلل فني في منظومة الهبوط.

وأضاف جعفر زاده: "هذا الحادث وقع في الساعة 17:07 مساء الأربعاء وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 119 شخصا بمساعدة منتسبي المطار".

وأضاف المسؤول: "نتيجة هذا الحادث خرجت الطائرة عن مسارها لكن لحسن الحظ لم يصب الركاب بأذى. وبحسب التقرير الأولي الذي ورد إلى منظمة الطيران، أصيب أحد الركاب بجروح طفيفة أثناء مغادرته الطائرة".

وقال جعفر زاده: "تم إرسال فريق التحقيق في الحادث التابع لمنظمة الطيران الوطنية إلى أصفهان للتحقيق في دواعي وقوع الخلل الفني في الطائرة المذكورة".

وانتشرت في المواقع الإخبارية وصفحات منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الهبوط الاضطراري وإجلاء الركاب.

🔷سانحه هواپیمایی به خیر گذشت

🔹هواپیمای مشهد به اصفهان با 110 مسافر ،عصر امروز، در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان دچار حادثه و از مسیر خارج شد. pic.twitter.com/osPYA8us80 — ابن الرضا(جوان)🌱 (@Naderjavanbakht) January 5, 2022

A Caspian Airlines plane made an emergency landing on a highway between Isfahan and Tehran on Wednesday while on its way to the Iranian capital from Iraq’s Najaf city. #Iraq#Iran#airlinespic.twitter.com/QISyofFT7r — Sinan S. Mahmoud (@sinansm) January 6, 2022

سانحه #هواپیمای_مشهد_اصفهان که بخیر گذشت

خوشبختانه #پرواز_۷۳۷_هواپیمایی_کاسپین در مسیر مشهد به اصفهان که هنگام فرود به خارج از باند فرودگاه شهید بهشتی منحرف شد تلفاتی نداشت pic.twitter.com/IjDDtJv1Qr — shaun®️ (@warrior9922) January 6, 2022

Caspian Airlines 737-400 main gear collapses while landing at Isfahan Airport in Iran. 5 of the 110 passengers received minor injuries during evacuation. https://t.co/WG7VxaX23xpic.twitter.com/KS0ooQrWw4 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 5, 2022

المصدر: "فارس" + وكالات