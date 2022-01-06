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شاهد بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في أصفهان بسبب خلل فني

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شاهد بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في أصفهان بسبب خلل فني
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هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في أصفهان.
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نفذت طائرة تابعة لشركة "Caspian Airlines" الإيرانية من نوع "بوينغ 737"، مساء الأربعاء، عملية هبوط اضطراري في مدينة أصفهان.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، أن الطائرة، التي كانت تنفذ رحلة بين مشهد وأصفهان، تعرضت أثناء هبوطها في مطار شهيد بهشتي لخلل فني في منظومة الهبوط.

وأضاف جعفر زاده: "هذا الحادث وقع في الساعة 17:07 مساء الأربعاء وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 119 شخصا بمساعدة منتسبي المطار".

وأضاف المسؤول: "نتيجة هذا الحادث خرجت الطائرة عن مسارها لكن لحسن الحظ لم يصب الركاب بأذى. وبحسب التقرير الأولي الذي ورد إلى منظمة الطيران، أصيب أحد الركاب بجروح طفيفة أثناء مغادرته الطائرة".

وقال جعفر زاده: "تم إرسال فريق التحقيق في الحادث التابع لمنظمة الطيران الوطنية إلى أصفهان للتحقيق في دواعي وقوع الخلل الفني  في الطائرة المذكورة".

وانتشرت في المواقع الإخبارية وصفحات منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات الهبوط الاضطراري وإجلاء الركاب.

المصدر: "فارس" + وكالات

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