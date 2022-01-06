استمرار التوتر بين باكستان وأفغانستان حول مسألة تسييج الحدود بين البلدين

قال قائد القوات الحدودية في المنطقة الشرقية لأفغانستان، مولوي ثناء الله سنغين، إن كابل لن تسمح بإقامة سياج حدودي على الحدود مع باكستان "بأي شكل من الأشكال".

وأكد سنغين في تصريحات لموقع "طلوع نيوز" الأفغاني ردا على تصريحات لوزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، حول مناقشة قضية تسييج الحدود أن كابول "لن تسمح بالسياج في أي وقت وبأي شكل، كل ما فعلوه من قبل، فعلوه، لكننا لن نسمح به بعد الآن" .

وكان الوزير قريشي قد أكد أن تسييج الحدود مع أفغانستان سوف يستمر، فيما قالت الخارجية الأفغانية إن "الإمارة الإسلامية تؤمن بمعالجة المشاكل من خلال التفاهم والمحادثات وحسن الجوار".

وأشار الناطق باسم الخارجية الأفغانية عبدالقهار بلخي إلى أن "السكان على جانبي الحدود يشتكون من أنهم لم يتمكنوا من التنقل منذ إقامة السياج".

وسبق أن أكدت الخارجية الأفغانية أن المسؤولين في البلدين يجرون حوارا بهذا الخصوص، وشددت على أن "حكومة طالبان تؤمن بحسن الجوار وتريد علاقات أخوية مع الدول الجارة". وقال بلخي في هذا السياق إن بلاده تعتزم إجراء حوار عبر القنوات الدبلوماسية من أجل حلحلة الملفات الحدودية مع باكستان.

ووسط هذه التطورات ادعت مصادر أفغانية أخرى بأن قوات "طالبان" تقوم حاليا ببناء أكثر من 30 نقطة تفتيش ومراقبة على الحدود المشتركة بين البلدين لمنع تحرك الجيش الباكستاني لأجل مواصلة العمل لبناء السياج.

وكان الناطق باسم الجيش الباكستاني، بابر افتخار، أكد في تصريح صحفي أمس أن قوات الجيش الباكستاني تعمل على تنفيذ ومواصلة عملية التسييج على الحدود بين البلدين لمنع تسلل العناصر الإرهابية من الجانب الأفغاني وتقوم بعمليات عسكرية خلف الحدود مع باكستان.

وتعد هذه القضية الشائكة بين البلدين نقطة توتر في العلاقة بين باكستان والحكومة الأفغانية الحالية التي تقودها "طالبان"، حيث من المتوقع أن يرتفع مستوى الأزمة إن لم تحل دبلوماسيا.

المصدر: "سبوتنيك"