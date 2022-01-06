الرملة.. اعتقال مشتبهين بسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية إسرائيلية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، 3 مشتبهين بسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في مدينة الرملة.

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وقال الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن ضابط العمليات في مركز شرطة الرملة رصد الليلة الماضية 3 مشتبه بهم بملفات قرب قاعدة عسكرية، مؤكدا أنه تم اعتقالهم بعد مطاردة، وكانت بحوزتهم أسلحة يشتبه بأنها سرقت من المنشأة العسكرية.

وأضاف الناطق أن شعبة العمليات "ك" في مركز شرطة الرملة، لاحظت وهي في طريقها إلى المخفر، أن 3 مشتبه بهم كانوا يضعون حقائب كبيرة في سيارة بالقرب من قاعدة عسكرية في وسط البلاد.

في غضون ذلك، بدأ الضابط بتعقب السيارة المشتبه بها، التي حاولت الهروب، فطلب الضابط قوات مساعدة إضافية، ليتم اعتقال 3 من سكان الجنوب في العشرينات من العمر.

وقال الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية إنه أثناء تفتيش السيارة، صادرت الشرطة أسلحة مختلفة يشتبه بأنها سرقت قبل فترة وجيزة من قاعدة عسكرية قريبة.

المصدر: RT