الجيش الإسرائيلي يعتقل ستة فلسطينيين من قصرة وبلاطة

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة فلسطينيين من بلدة قصرة بجنوب مدينة نابلس، وبلاطة البلد بشرق المدينة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا" إن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت أربعة مواطنين وهم: عاصم فوزي فايز حسن، نعمان عبد الحميد سالم حسن، براء نعمان عبد الحميد حسن، محمود عبد الرحيم أبو ريدة (70 عاما)".

وأضافت المصادر: "قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين، محمد خالد محمد سلامة من منزله بمنطقة بلاطة البلد، وجهاد حسين ذياب تميمي".

هذا ولقي شاب فلسطيني مصرعه، فجر اليوم، بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة بشرق مدينة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: "وفا"