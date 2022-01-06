مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة

لقي شاب فلسطيني مصرعه، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: معا