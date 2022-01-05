مصادر إعلامية: مقتل 8 أفراد في الجيش والشرطة وإصابة المئات بأحداث كازاخستان

أفادت وسائل إعلام كازاخية بأن 8 من أفراد الشرطة والجيش قتلوا و317 آخرين منهم أصيبوا خلال المواجهات في كازاخستان.

ونقلت بوابة Tengrinews.kz عن وزارة الداخلية أن "عددا من أجهزة إدارة الدولة وسيارات الإسعاف والإطفاء تعرضت للإعطاب".

وأشارت إلى أن "الهجوم وقع في كثير من الأحيان باستخدام الحجارة والزجاجات الحارقة".

وأوضحت أن "مئات الأشخاص الذين يكفلون القانون والنظام وموظفي الصحة والمواطنين العاديين تعرضوا للاعتداء".

المصدر: RT + وكالات