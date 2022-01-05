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وزيرة إسرائيلية تؤكد سعيها لتحقيق حلم بن غوريون بعد 49 عاما على وفاته

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وزيرة إسرائيلية تؤكد سعيها لتحقيق حلم بن غوريون بعد 49 عاما على وفاته
AFP
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون
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أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد أنها تسعى لتحقيق حلم رئيس الوزراء الأسبق لبلادها ديفيد بن غوريون.

ونشرت شاكيد تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أكدت فيها أنها "تحاول تحقيق حلم بن غوريون في صناعة التاريخ في صحراء النقب عبر إعمارها وإصلاحها، خاصة بعد المصادقة على تدشين مستوطنة حانون الجديدة في صحراء النقب".

وهنأت المجلس الإقليمي في سيدون نيغيف بتدشين مستوطنة جديدة تتسع لـ500 عائلة.

وأكدت أنها تحقق حلم بن غوريون و"الحلم الصهيوني" في إعمار صحراء النقب".

وكان مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي قد وافق أمس الثلاثاء على تدشين مستوطنة جديدة في غلاف غزة يتبع المجلس الإقليمي سدوت نيغيف.

المصدر: RT

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