وزيرة إسرائيلية تؤكد سعيها لتحقيق حلم بن غوريون بعد 49 عاما على وفاته

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد أنها تسعى لتحقيق حلم رئيس الوزراء الأسبق لبلادها ديفيد بن غوريون.

ونشرت شاكيد تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أكدت فيها أنها "تحاول تحقيق حلم بن غوريون في صناعة التاريخ في صحراء النقب عبر إعمارها وإصلاحها، خاصة بعد المصادقة على تدشين مستوطنة حانون الجديدة في صحراء النقب".

وهنأت المجلس الإقليمي في سيدون نيغيف بتدشين مستوطنة جديدة تتسع لـ500 عائلة.

وأكدت أنها تحقق حلم بن غوريون و"الحلم الصهيوني" في إعمار صحراء النقب".

התרגשות. ממשיכים לעשות היסטוריה בנגב.

ברכות למועצה איזורית שדות נגב על אישור היישוב החדש ׳חנון׳ שיקלוט 500 משפחות חדשות.

החזון של בן גוריון מתגשם לנו מול העיניים ורלוונטי מתמיד.

הקמת יישובים חדשים זו לא רק בשורה לשוק הדיור, אלא בראש ובראשונה הגשמת החלום הציוני וחיזוק העוטף. pic.twitter.com/hHUdLGSpiK — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) January 5, 2022

وكان مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي قد وافق أمس الثلاثاء على تدشين مستوطنة جديدة في غلاف غزة يتبع المجلس الإقليمي سدوت نيغيف.

المصدر: RT