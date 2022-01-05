إعلام عبري: الاستخبارات الإسرائيلية تفضل توصل إيران والقوى العظمى إلى اتفاق نووي

أفاد موقع "والا" العبري نقلا عن وزيرين أن "هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي تفضل أن تتوصل القوى العظمى إلى اتفاق مع إيران بدلا من فشل المحادثات النووية معها".

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ونقل "والا" عن وزيرين شاركا في جلسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية مطلع الأسبوع الجاري قولهما إن "هيئة الاستخبارات في جيش الدفاع تفضل أن تتوصل القوى العظمى الى اتفاق مع ايران بدلا من فشل المحادثات معها".

وأشار الوزيران إلى أن "رئيس هيئة الاستخبارات، الميجر جنرال أهرون حليوة، اعتبر أن العودة للاتفاق ستزيد من وضوح القيود القائمة على البرنامج النووي وستعطي وقتا للاستعداد لسيناريوهات التصعيد حيال طهران"، في حين أن "جهاز الموساد يعارض العودة للاتفاق".

المصدر: هيءة البث الإسرائيلية "مكان"