"فيلق القدس" الإيراني: ترامب وبومبيو والمتورطون في اغتيال سليماني تحت المجهر

أعلن "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والضالعين في اغتيال القائد السابق للفيلق قاسم سليماني، "تحت المجهر".

وقال قائد الفيلق العميد إسماعيل قاآني في مراسم ذكرى شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة في طهران إن "ترامب وبومبيو والآخرين الذين تورطوا معهما في جريمة اغتيال الشهيد سليماني المعروف والمخفي منهم هم واضحون بالنسبة لنا".

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وأضاف: "من الرئيس الأمريكي المجرم نفسه (ترامب) إلى جميع من المعروفين والمخفيين من المتورطين في اغتيال قائد الشهداء تحت مجهر جميع الأحرار في العالم".

وتابع: "لدينا أسلوبنا الخاص في الانتقام... نهجنا يختلف عن نهج المجرمين وبعون الله سنثأر وننتقم لدم الشهيد سليماني".

المصدر: "فارس"