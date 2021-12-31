 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني: الانتقام مستمر ولن نسمح لقتلة قاسم سليماني أن ينعموا بالراحة

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: الانتقام مستمر ولن نسمح لقتلة قاسم سليماني أن ينعموا بالراحة
Reuters
إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s310

أكد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زاده أن الانتقام مستمر وأن طهران لن تسمح لقتلة اللواء قاسم سليماني بأن ينعموا بالراحة.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني: لو اغتلنا الرئيس الأمريكي هل يعد ذلك ثأرا لقاسم سليماني؟
الحرس الثوري الإيراني: لو اغتلنا الرئيس الأمريكي هل يعد ذلك ثأرا لقاسم سليماني؟

وقال زاده: "بعد استشهاد الحاج قاسم كان يعلم الأمريكيون أننا سوف نستهدفهم، لكنهم لم يعرفوا أين ستكون الضربة، ولذلك تحولت قواعدهم لأول مرة إلى حالة دفاعية".

وأضاف: "أبعدوا أسطولهم البحري من المنطقة وأعادوا انتشار قواتهم، لكن قرابة 2000 شخص شهدوا الضربات الصاروخية الإيرانية في عين الأسد".

وشدد على أن إيران لن تسمح لقتلة الحاج قاسم أن ينعموا بالسلام.. الانتقام مستمر.. استهداف عين الأسد كان البداية.. محور المقاومة وأصدقاء الحاج قاسم سوف يواصلون هذا الطريق".

وصرح قائد سلاح الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد الحد من تكاليفها، عليها مغادرة المنطقة.

المصدر: موقع "جاماران" الإيراني

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا