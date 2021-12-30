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الحرس الثوري الإيراني: لو اغتلنا الرئيس الأمريكي هل يعد ذلك ثأرا لقاسم سليماني؟

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الحرس الثوري الإيراني: لو اغتلنا الرئيس الأمريكي هل يعد ذلك ثأرا لقاسم سليماني؟
الجنرال قاسم سليماني
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قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إن الحرس یتابع الانتقام القاسي والشديد ثأرا للواء قاسم سليماني.

وأضاف فدوي: "لو قمنا باغتيال الرئيس الأمريكي هل يعتبر ذلك ثأرا للشهيد قاسم سليماني؟".

وتابع: "حياة ألف رئيس أمريكي لن تعادل الشخصية التي فقدناها".

المصدر: موقع "yjc" الإيراني

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