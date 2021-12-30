الحرس الثوري الإيراني: لو اغتلنا الرئيس الأمريكي هل يعد ذلك ثأرا لقاسم سليماني؟

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إن الحرس یتابع الانتقام القاسي والشديد ثأرا للواء قاسم سليماني.

وأضاف فدوي: "لو قمنا باغتيال الرئيس الأمريكي هل يعتبر ذلك ثأرا للشهيد قاسم سليماني؟".

وتابع: "حياة ألف رئيس أمريكي لن تعادل الشخصية التي فقدناها".

المصدر: موقع "yjc" الإيراني