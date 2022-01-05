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طوكيو: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باتجاه بحر اليابان

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طوكيو: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باتجاه بحر اليابان
AFP JAY DIRECTO
خفر السواحل الياباني - أرشيف
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أعلن خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، محذرة سفن الصيد في المنطقة من حطام الصاروخ.

وجاء في بيان خفر السواحل الياباني أن "الصاروخ سقط في البحر، وأن على سفن الصيد الحذر وضرورة الحرص على عدم الاقتراب من الحطام".

من جهتها أعلنت قيادة القوات المسلحة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الشرقي في أول اختبار للقوة لهذا العام.

ويعتبر هذا أول إطلاق خلال السنة الجديدة منذ أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة في أكتوبر الماضي.

المصدر: "تاس" + "يونهاب" + "أ ب"

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