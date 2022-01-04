ماكرون يعرب عن رغبته في الترشح لولاية جديدة لكنه لم يحسم قراره بعد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل، مشيرا إلى أنه لم يحسم قراره في هذا الصدد حتى الآن.

وفي حديث لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "أرغب بالترشح.. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن القرار".

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وأضاف ردا على أسئلة قراء الصحيفة: "هذا القرار يتعزز في داخلي. وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه".

ويشكل كلام ماكرون للصحيفة أوضح إشارة إلى إمكانية ترشحه، ويعتبر المراقبون أن ماكرون الذي فاز بالانتخابات الرئاسية 2017 بتعهده إصلاح فرنسا لتستعيد دورها كقوة عظمى، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، إلا أن محللين آخرين يحذرون من أن فوزه ليس مضمونا.

ويواجه ماكرون منافسة من اليمينية مارين لوبن التي حقق فوزا كاسحا عليها في انتخابات 2017.

إلا أن غالبية المحللين يتوقعون أن تكون فاليري بيكريس مرشحة اليمين المنافس الأكبر له في حال وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

المصدر: "أ ف ب"