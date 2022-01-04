عالم بريطاني: تجاوزنا المرحلة الأسوأ في جائحة كوفيد-19

قال أحد علماء اللقاحات في المملكة المتحدة أندرو بولارد إن "أسوأ مرحلة من جائحة كوفيد-19 صارت من الماضي".

وأضاف بولارد الذي يرأس اللجنة المشتركة للتطعيمات والتحصينات في وزارة الصحة البريطانية، ومدير مجموعة لقاحات جامعة "أكسفورد"، إن "أسوأ فترة لوباء كورونا قد ولت.. وفي المستقبل سيكون من الضروري التعامل مع عواقب الإصابة بكورونا ليس من خلال فرض الحجر الصحي أو إعادة التطعيم المستمر، ولكن من خلال رعاية الفئات الأكثر ضعفا من السكان".

وقال: "الأسوأ خلفنا بالتأكيد. نحن بحاجة إلى تجاوز فصل الشتاء"، مشيرا إلى أنه "في مرحلة معينة، يجب أن ينفتح المجتمع، وبانتهاء الحجر العام سنرى قفزة بالإصابات ولهذا السبب فإن فصل الشتاء قد لا يكون أفضل وقت لرفع جميع القيود".

وأشار بولارد إلى أن "مثل هذا القرار يجب أن يحظى بقبول السياسيين وليس العلماء"، واصفا إعادة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا كل ستة أشهر بالمهمة المستحيلة.

وقال: "نحن نعلم أن البشر لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة لعدة أشهر بعد الجرعة الثالثة من اللقاح، لكننا بحاجة إلى مزيد من البيانات لنقول متى وكم مرة سيحتاج هؤلاء الأشخاص المعرضون للخطر إلى جرعات جديدة. لا يمكننا تطعيم كل شخص على هذا الكوكب 4 مرات كل 6 أشهر، هذا غير منطقي ومستحيل ماديا.. في المستقبل، يجب أن نركز على الفئات الأكثر ضعفا".

المصدر: "ديلي تلغراف"