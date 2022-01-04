إيران.. مصرع امرأة وطفلين بانفجار أنبوبة غاز مضغوط
AFP ATTA KENARE
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن سيدة وطفلين توفوا نتيجة انفجار أنبوبة غاز مسال مضغوط في صالون عرض للشاحنات في مدينة تبريز الإيرانية.
وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية، التي نقلت الخبر، أنه "نتيجة للانفجار وما تلاه من حريق في صالون عرض الشاحنات في مدينة تبريز، قتل ثلاثة أشخاص هم امرأة وطفلان، وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة".
وأضافت، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو تسرب للغاز".
المصدر: "نوفوستي"
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