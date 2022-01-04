كورونا.. ارتفاع ملموس بعدد الإصابات في إسرائيل

يواصل عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعه الملحوظ في إسرائيل، حيث تم تسجيل 10644 إصابة بالفيروس من بين نحو 197 ألف فحص تم إجراؤه.

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وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 10644 إصابة بفيروس كورونا أمس، من بين نحو 197 ألف فحص تم إجراؤه، وارتفعت في الوقت نفسه، نسبة النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها إلى 5.51٪.

كما أشارت معطيات وزارة الصحة الى ارتفاع في عدد مرضى كورونا في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد حيث وصل إلى 236، وتصنف 117 حالة على أنها خطيرة.

في سياق آخر، أعلن عن تلقي مدير عام وزارة الصحة البروفسور نحمان آش الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، والتي أقرت الحكومة مؤخرا إعطاءها لمن هم فوق الستين عاما، إضافة الى من يعانون من مشاكل صحية.

وعلق آش على خطوته بالقول: "إنه لأمر مثير أن تتلقى الجرعة المنشطة الثانية"، داعيا كل من لم يتم تطعيمه بعد، إلى أن يفعل ذلك.

وتسود إسرائيل حالة من القلق والغموض حيال ما ستتكشف عنه الصورة المتعلقة بتأثير متحور "أوميكرون" شديد العدوى على الحياة عامة، ابتداء من سير الأمور في المدارس مرورا بالعمال والموظفين وتأثير ذلك على الاقتصاد.

المصدر: i24 news