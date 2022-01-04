مقتل 10 أشخاص بانهيار أرضي في جنوب الصين

لقي 10 أشخاص مصرعهم وتم اعتبار 4 آخرين في عداد المفقودين، نتيجة انهيار أرضي في مدينة بيجاي بمقاطعة قويتشو بجنوب شرق الصين.

وذكرت إدارة المدينة، في بيان اليوم، أن الحادث وقع خلال أعمال البناء على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال غرب المركز الإداري لمنطقة قوييانغ.

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وعلى الفور نظمت السلطات المحلية، عمليات البحث والإنقاذ، التي يشارك فيها أكثر من 1000 شخص وكذلك العديد من الآليات.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: تاس