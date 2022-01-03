إيران تلمس جديّة الغرب في مباحثات فيينا النووية

أكدت إيران على لسان سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية أنها بدأت تلمس نوعا من الجديّة الغربية في المباحثات حول إحياء الاتفاق النووي التي استؤنفت في فيينا.

وقال زاده إنه من السابق لأوانه الحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأضاف: "حان الوقت ليظهر الآخرون التزامهم واظهار أنه يمكننا أن نتقدم في مسألة رفع العقوبات والضمانات والتحقق من رفع هذه العقوبات بشكل عملي".

وتابع: "بطبيعة الحال، علينا أن نضمن أن الشركات الأجنبية ستصبح قادرة على التعامل مع إيران دون أن تخشى التعرض لإجراءات عقابية أمريكية".

واستكملت إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، الاثنين، الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه أحاديا عام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل الماضي، وأجريت منها 6 جولات حتى يونيو 2021، وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المباحثات اعتبارا من نوفمبر الماضي.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءا من 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

المصدر: "أ ف ب"