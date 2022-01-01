تفاوت التقييمات بشأن محادثات فيينا المقبلة

مع تعليق مفاوضات فيينا حول إعادة إحياء الملف النووي الإيراني تتفاوت التقييمات بشأن مستقبل هذه الجولة المقرر استئنافها في الثالث من يناير الحالي.

وعلى الرغم مما أثير من أجواء إيجابية أحاطت بتلك المحادثات إلا أن طهران لا تخفي قلقها من تاثيرات خارجية قد تعيق التوصل الى الاتفاق المنشود.