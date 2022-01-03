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ارتفاع متوسط الإصابات الأسبوعية بكورونا في واشنطن من 1% إلى 13%

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ارتفاع متوسط الإصابات الأسبوعية بكورونا في واشنطن من 1% إلى 13%
AFP
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ارتفع متوسط الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن من أقل من 1 في المئة، إلى أكثر من 13 في المئة.

ووفقا لمذكرة أرسلت إلى المشرعين من طبيب الكابيتول بريان موناهان، فإن معدلات الحالات اليومية ستزيد بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل عدد كبير من الإصابات يوميا.

وقال موناهان: "تمثل الحالات ارتفاعا في معدل الإصابات المفاجئة بين الأفراد الذين تم تلقيحهم وكذلك بين الأفراد غير المطعمين"، مبينا أن "متحور أوميكرون يمثل حوالي 61 بالمائة من الإصابات، ويمثل متحور دلتا 38 بالمائة".

وأوضح أن "خطر الإصابة بالفيروس، أكبر بين الأفراد الذين يمارسون أنشطة خارج مكان العمل، مثل حضور الحفلات وزيارة أماكن الترفيه والاحتفالات والتجمعات العائلية والسفر والأماكن الداخلية المزدحمة".

المصدر: وكالات

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