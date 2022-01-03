 
مباشر

روسيا: طرحنا على واشنطن صيغة منع السباق النووي في عهد ترامب

أخبار العالم

روسيا: طرحنا على واشنطن صيغة منع السباق النووي في عهد ترامب
Sputnik
مجلس النواب الروسي "الدوما" - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3l9

ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي أن موسكو طرحت على واشنطن صيغة لمنع سباق التسلح والحرب النووية منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال: "بيان الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا حول منع سباق التسلح والحرب النووية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف: "عرضت روسيا مرارا إعادة تأكيد صيغة "غورباتشوف ريغن" على الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، لكنها لم تتلق الرد المناسب".

وتابع: "البيان الموقّع من الدول الخمس النووية مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الدولي".

وأعلن الكرملين في وقت سابق عن "تبنى قادة القوى النووية الخمس في مجلس الأمن بيانا مشتركا لمنع الحرب النووية".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا