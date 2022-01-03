البرازيل.. بولسونارو ينشر أول صورة له من المستشفى

نشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الاثنين، أول صورة له من داخل المستشفى لطمأنة مؤيديه عقب نقله إليه إثر ‏شعوره بآلام في منطقة البطن.‏

وكتب بولسونارو (66 عاما) على "تويتر": "أنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول غداء أمس الأحد، ووصل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح الاثنين حيث تم إخضاعه للفحوصات اللازمة".

وتابع: "سأخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لاحتمالية إجراء جراحة بسبب انسداد داخلي في منطقة البطن".

- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.

- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.

- Me colocaram sonda nasogástrica.

- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022



يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالي 6 عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات