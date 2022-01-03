البرازيل.. بولسونارو ينشر أول صورة له من المستشفى
نشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الاثنين، أول صورة له من داخل المستشفى لطمأنة مؤيديه عقب نقله إليه إثر شعوره بآلام في منطقة البطن.
وكتب بولسونارو (66 عاما) على "تويتر": "أنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول غداء أمس الأحد، ووصل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح الاثنين حيث تم إخضاعه للفحوصات اللازمة".
وتابع: "سأخضع للمزيد من الفحوصات الطبية، لاحتمالية إجراء جراحة بسبب انسداد داخلي في منطقة البطن".
- Comecei a passar mal após o almoço de domingo.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 3, 2022
- Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje.
- Me colocaram sonda nasogástrica.
- Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. pic.twitter.com/NPgv6HwoHj
يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالي 6 عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021.
المصدر: "سبوتنيك" + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.